Gusttavo Lima deve ter alta em até 48 horas, diz novo boletim médico

Rio - Gusttavo Lima está estável e deve ter alta em até 48 horas do Hospital Vila Nova Star da Rede D'Or, em São Paulo, de acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira (23). O cantor foi internado no sábado (21), devido a um quadro de dores abdominais e cancelou o show que faria no VillaMix Festival

"O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star da Rede D'Or, desde o dia 21/12, em decorrência de um quadro de dor abdominal. O paciente apresenta-se clinicamente estável, com bom estado geral, e há previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas", informou o boletim. "O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star da Rede D'Or, desde o dia 21/12, em decorrência de um quadro de dor abdominal. O paciente apresenta-se clinicamente estável, com bom estado geral, e há previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas", informou o boletim.

Entenda



O sertanejo foi hospitalizado após desembarcar no Brasil na manhã de sábado (21) para se apresentar no VillaMix Festival, que aconteceu em São Paulo. O evento contou com shows de artistas como Veigh e o norte-americano Post Malone.



Segundo comunicado oficial divulgado pela Balada Eventos, responsável pela carreira do artista, Gusttavo sentiu desconforto gastrointestinal por volta das 14h, sendo medicado em seguida. No entanto, seu estado piorou ao longo da tarde, levando a equipe médica a encaminhá-lo ao hospital para exames mais detalhados.