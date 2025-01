Alexandre Correa fala sobre decisão que determinou pensão de Ana Hickmann a ele

Rio - Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, de 53 anos, se manifestou através do Instagram sobre a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que determinou que a apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, pague uma 'pensão compensatória' mensal de R$ 15 mil a ele, até a sentença final do processo. Em um vídeo, o empresário comentou o apoio que tem recebido de alguns seguidores e agradeceu a Deus 'pelos últimos acontecimentos' em sua vida.

"As últimas notícias são como se fosse dar água e sombra a um homem que está no deserto. Muito me acalma diante de tantos e tantos dias de sofrimento. Sendo muito honesto com vocês, se tivesse um pedido a Deus, jamais queria que nada disso tivesse acontecido na minha vida e que tivesse havido uma separação normal, como qualquer casal. Pediria que nada disso tivesse acontecido mediante a tanta exposição e sofrimento", afirmou Alexandre.

"Tudo poderia ter sido muito mais simples e prático. Mas, infelizmente, não foi a escolha da outra parte. Agradeço a Deus pelos últimos acontecimentos divulgados pela imprensa e espero poder acordar deste pesadelo o mais rápido possível", completou.







Ainda de acordo com a decisão da Justiça, Alexandre deve pagar uma pensão alimentícia para o filho de R$ 4,5 mil. O término do casamento de Ana e Alexandre veio à público em novembro de 2023 após a apresentadora ser vítima de violência doméstica. Na ocasião, o empresário teria prendido o braço dela em uma porta, além de ter tentado dar cabeçadas em Ana.

A artista chegou registrar uma queixa contra o empresário. Após pedir o divórcio, a apresentadora chegou a fazer uma nova denúncia contra o ex-marido, desta vez, por falsificação de assinaturas, empréstimos, e fraudes milionárias supostamente promovidas por ele. Atualmente, Ana está noiva de Edu Guedes.