'BBB 25': Gracyanne fala sobre Viviane Araújo e impressiona

Rio - Gracyanne Barbosa surpreendeu na manhã desta terça-feira (14) ao elogiar Viviane Araújo, ex-mulher de Belo, durante uma conversa com o brother Marcelo após finalizar sua rotina de exercícios. A musa fitness, que foi casada com o cantor por 16 anos, aproveitou o momento para destacar a admiração pela atriz, colocando fim aos rumores de rivalidade entre as duas.



Durante o bate-papo, o assunto Carnaval entrou em pauta, e Gracyanne revelou ser mangueirense, apesar de não desfilar mais pelo Rio de Janeiro. Ao recomendar ao colega uma visita ao Salgueiro, Marcelo perguntou quem era a rainha de bateria da escola. Sem hesitar, Gracyanne respondeu: "Viviane, maravilhosa! Uma das rainhas que estão há mais tempo, e ela é maravilhosa. Vocês vão vê-la desfilar."

A famosa ficou por 16 anos com Belo, e o fim do casamento foi anunciado em abril de 2024. Em recente participação no documentário sobre a vida do pagodeiro, disponível na Globoplay, a sister negou que tenha sido pivô da separação entre Belo e Viviane no passado. De acordo com ela, os dois já não estavam mais juntos quando iniciou o romance cantor.

