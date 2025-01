Ludmilla comanda grande festa nesta sexta no 'BBB 25'

Rio - Depois do show de Anitta no "BBB 25", Ludmilla comanda a grande festa de sexta-feira (16). A cantora vai levar ao reality sucessos que vão do funk ao pagode. “Rainha da Favela", "Saudade da gente" e "Maliciosa" estão entre as previstas.

fotogaleria

"Estou muito animada em comandar a primeira grande festa do BBB 25! Vai ser uma noite incrível, cheia de energia boa para os brothers e todo mundo que está assistindo de casa", celebra Ludmilla.



A festa terá decoração em tons de azul, preto e prata e o evento promove um open house para comemorar a estreia da edição. O portal de entrada, que liga o interior da casa à festa, será um túnel de vidro fumê com luzes de LED, garantindo o brilho na chegada dos competidores ao espaço.

O mobiliário predominantemente azul e as bolas na piscina compõem a decoração da primeira festa do ‘BBB 25’. Haverá, ainda, sets para produção de conteúdo, entre eles, um espaço com balões metalizados e bolas de sabão, com câmera slow motion para captar as interações dos participantes no local. Figurinos elegantes nas cores prata e preto vestem os confinados para a grande noite.