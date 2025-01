Confira tudo o que rolou na primeira festa do 'BBB 25'

Rio - Os confinados aproveitaram a primeira festa do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta sexta-feira (17), que teve como atração a cantora Ludmilla. O evento foi marcado por fortes emoções - com direito a choro de Gracyanne-, revelações sobre o jogo, com Diego Hypólito comentando o desejo de ir para o primeiro paredão - , danças sensuais e até clima dentro da casa.

A cantora Ludmilla cantou grandes sucessos na festa, e um deles emocionou Gracyanne. A musa fitness foi uma das participantes que dançou muito, mas não aguentou o choro ao escutar a música "26 de dezembro", parceria entre a cantora e o Belo.

ludmilla cantando sua parceria com belo e gracyanne chorando muito #bbb25

pic.twitter.com/0H1rghmcf6 — paiva #bbb25 (@paiva) January 18, 2025

Logo após o show da artista, Diego Hypólito conversou com a irmã, Daniele, sobre a dupla encarar o primeiro paredão do reality. O ginasta explicou que queria entender o que público está achando da participação deles. "Eu até estou com vontade de, realmente, eles colocarem a gente no Paredão, para ver se as pessoas não gostam mesmo da gente ou se é coisa da nossa cabeça", declarou.

o diego hypólito e vai servir muitoo na primeira formação de paredão com votação aberta #BBB25 pic.twitter.com/PkQSZQ1uKX — a gata manu ela (@Agatha_Manuela2) January 18, 2025

Durante a madrugada deste sábado (18), Aline e Diogo sensualizaram dançando juntinhos no meio da pista. Além disso, a baiana falou sobre o comportamento do ator na casa. "Tem uma galera comentando que você está se soltando mais, interagindo mais. Eu acho isso bom", afirmou.

Pelo amor de Deus Aline e Diogo exalam química #BBB25 pic.twitter.com/k8SgSH4n2y — levy (@livinho_o) January 18, 2025

E para a alegria de quem está torcendo para Maike e Giovanna Jacobina formarem um casal, o brother encheu a irmã de Gracyanne de elogios ao pedir para ela fazer fazer caras e bocas. "Caralh*, assim você me quebra", disse ele.

A noite dos confinados também foi de tensão após Raíssa passar mal durante a festa. A jovem teve uma suposta crise alérgica após ingerir camarão e foi levada ao confessionário por alguns participantes do reality global. Após uma hora, a sister voltou e avisou que estava bem.