Paolla Oliveira dá apertadinha no bumbum de Diogo Nogueira durante show e diverte fãs

Rio - O casal Diogo Nogueira e Paolla Oliveira, deram o que falar nas redes sociais após um momento descontraído durante o show do artista, na madrugada desta segunda-feira (20).

Enquanto Diogo se apresentava, Paolla, que estava na beira do palco, aproveitou para dançar e cantar junto com o parceiro. Em determinado momento, enquanto o cantor virava-se para caminhar pelo palco, a atriz surpreendeu ao dar um tapa e apertar o bumbum do namorado.



A cena rapidamente viralizou no X, antigo Twitter, com os internautas reagindo ao episódio. "Em questão de segundos, Paolla Oliveira simplesmente cantou com Diogo Nogueira, deu um tapa na bunda dele e apertou, derrubou uma garrafa, agiu como se nada tivesse acontecido e continuou dançando. Essa mulher é espetacular", comentou um usuário.



Outro internauta destacou a química do casal: "Que casal que exala parceria e diversão". "Esse casal, além de ser um tesão, sabem viver", disse mais um.

Assista: