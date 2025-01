Ana Hickmann desabafa sobre disputa judicial com ex-marido: 'Quem apanha, não esquece'

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, se manifestou publicamente sobre a disputa judicial envolvendo o ex-marido, Alexandre Correa. Em uma carta aberta publicada em seu canal no YouTube nesta quarta-feira (22), a apresentadora revelou detalhes sobre a dívida milionária atribuída à má gestão de Alexandre e criticou duramente o comportamento dele após o divórcio.

"Eu continuo batalhando pelo meu filho, e acredito na justiça dos homens e na de Deus", afirmou Ana, mãe de Alezinho, de 10 anos.



A famosa destacou que Alexandre teria causado um rombo financeiro significativo em suas empresas durante o período em que atuou como gestor. Segundo a apresentadora, o ex-marido teria desviado recursos e beneficiado seus próprios parentes com valores obtidos de forma irregular.



"Eu trabalho desde os meus 15 anos e construí uma carreira sólida com apoio de agências e profissionais muito competentes. Alexandre passou a trabalhar comigo nos últimos anos e até a separação foi o gestor das empresas. Ele já declarou que fez uma má administração, e isso gerou uma dívida de quase R$ 70 milhões. Ele, por sua vez, nunca prestou conta dos R$ 40 milhões que passaram por suas contas pessoais e qual destino deu a todo esse dinheiro", declarou.



Além disso, Ana mencionou sua ex-assessora, Claudia Helena dos Santos, como cúmplice de Alexandre em ações fraudulentas. "Tanto ela quanto ele eram meu apoio pessoal e profissional. Como eu podia desconfiar?", questionou.



Ana relatou as dificuldades que enfrenta para recuperar o patrimônio construído ao longo de 25 anos de carreira. "Eu tenho me mantido em silêncio trabalhando muito e cuidando do meu filho para tentar salvar o patrimônio construído ao longo de 25 anos e quase destruído pela irresponsabilidade do meu ex-marido, que dele aproveitou muito bem. Ele e sua família".



A apresentadora também criticou Alexandre por não contribuir financeiramente com o filho e por tentar viver às custas de seu trabalho. "Mesmo divorciado, Alexandre continua praticando violência verbal e emocional na mídia contra mim. Eu que sou a mãe do filho dele. E tenta viver às custas do meu trabalho pessoal como fez ao longo desses 25 anos".



Alienação parental e visitas ao filho



Ana refutou as acusações de alienação parental feitas por Alexandre, afirmando que ele não cumpre os compromissos de visitar o filho. "O Judiciário concedeu há um ano e dois meses que todas as quartas-feiras ele visitasse o filho. Enquanto ele publicava nas suas redes sociais que eu tentava impedir o contato entre os dois, o meu filho esperava ansioso para jantar com o pai. Até esta semana seriam 56 visitas no total, mas ele só apareceu uma única vez".



Ela também mencionou que leva o filho até o pai a cada 15 dias para evitar conflitos. "Para evitar o circo que ele fazia na porta do condomínio, eu resolvi entregar e retirar o meu filho na casa dele em São Paulo, para onde já se aboletaram seus pais. O apartamento também pertence a mim, mas os novos moradores não pagam condomínio nem IPTU".



Pensão compensatória



A apresentadora esclareceu que a pensão que foi condenada a pagar não se trata de pensão alimentícia. "Não se trata de pensão alimentícia que todos conhecem pelo fim do casamento. Esse tipo de pensão, ele pediu e não foi concedida, justamente diante do seu comportamento indigno e por ter praticado violência doméstica. A prestação compensatória vinculada à questão patrimonial não se confunde com pensão alimentícia e ainda está em discussão no processo", explicou.



Ana encerrou a carta pedindo o apoio do público e reafirmando sua confiança na justiça. "Por tudo isso, eu peço que não acreditem naquele que se posiciona como vítima. Na verdade, é um agressor que fugiu da cena do crime para não ser preso em flagrante e que, inclusive, reconheceu a violência inicialmente. Esse agressor cometeu inúmeros ilícitos na gestão das empresas. Todas as ilegalidades estão sob investigação. Em breve serão reconhecidas e o levarão a várias condenações cíveis e criminais pelos atos praticados", concluiu.

Assista: