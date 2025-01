José Loreto e ex-BBB Alane Dias são flagrados saindo juntos de teatro no Rio

Rio - José Loreto, de 40 anos, e ex-BBB Alane Dias, de 25, deixaram um teatro na Gávea, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (24), juntinhos após assistirem ao espetáculo "O Cravo e a Rosa", estrelado por Dudu Azevedo e Isabella Santoni. Os dois foram clicados por um paparazzo enquanto conversavam e passavam pelo shopping.

No Instagram, Loreto publicou fotos do espetáculo e de Dudu Azevedo em cena. "Delícia de espetáculo. Dudu, meu amigo irmão. Eu tenho muito orgulho de você. Coisa linda te ver no teatro. Você está gigante, dominando o palco e a plateia com seu talento, seu carisma e sua presença. Axé em todas as artes que você joga pro mundo com tanto amor. Obrigado", escreveu na legenda.

José não assume nenhum relacionamento desde o término do namoro com Rafa Kalimann, em 2023. Já Alane está solteira desde novembro do ano passado, quando a relação com Lucas Silva, irmão do cantor Silva, chegou ao fim.