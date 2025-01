Iza e Yuri Lima curtem dia em resort de luxo na Bahia

Rio - Enquanto Iza prefere ser discreta sobre seu relacionamento com Yuri Lima, o jogador de futebol faz questão de postar e se declarar para a amada, mãe de Nala. Após reatarem, o casal curtiu dias de descanso e sol em um resort de luxo na Praia do Forte, na Bahia. Iza também postou fotos no local em sua rede social, mas não mostrou Yuri.

O resort escolhido por Iza e Yuri tem diárias que podem passar de R$ 16 mil , se a escolha for a suíte presidencial, que tem 220m², sala de banho com jacuzzi, sala de jantar envidraçada e acesso à área de relaxamento do Spa.

Em julho, Iza anunciou o término do relacionamento com o joga após ser traída. O jogador de futebol voltou a frequentar a casa da artista no mês seguinte. Em entrevista ao "Fantástico", em dezembro, a cantora detalhou a presença de Yuri Lima nos cuidados com a bebê.

"Ele está 24 horas por dia presente. Isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim. A responsabilidade é de nós dois, né? E então ele fez uma escolha de ficar mais próximo. De estar mais presente. Ele veio para o Rio de Janeiro".