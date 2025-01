Padre Fábio de Melo não morreu; saiba motivo da confusão

Rio - O nome do padre Fábio de Melo, 53 anos, está em alta nas buscas do Google, nesta quinta-feira (30), por conta de uma confusão envolvendo o falecimento do seu homônimo. Muita gente se preocupou ao ler notícias da morte do coreógrafo de Carnaval Fábio de Mello e achou que se tratava do religioso.

"O padre Fábio de Melo morreu??? Falaram do nada no trabalho aqui", perguntou uma internauta.



"Não, amiga, é um coreógrafo com o mesmo nome", explicou uma seguidora.



"Acabei de ver notificação no navegador que o Fábio de Melo morreu, aí fui procurar pensando 'c* o padre morreu' e é Fabio de Mello coreografo e não o padre Fabio de Melo", disse.

"Caramba! Que susto! Meus sentimentos aos familiares e amigos do carnavalesco. Mas impossível não pensar no padre, que também está passando por problemas de saúde. Muita saúde ao padre Fábio de Melo! ", escreveu uma fã do padre.

"Minha mãe vai ficar péssima, quando souber que o padre morreu", disse um internauta, ainda sem entender quem tinha morrido.



A confusão ficou ainda maior porque o padre Fábio falou recentemente que enfrenta um quadro de depressão.

Morre Fabio de Mello, coreógrafo de comissões de frente

Fabio de Mello, renomado coreógrafo de comissões de frente do Carnaval, morreu nesta terça-feira (28), aos 61 anos. A notícia foi divulgada pelas redes sociais da Imperatriz Leopoldinense, onde o profissional conquistou cinco campeonatos. A causa do falecimento não foi informada, assim como horário e local da despedida.

"O G.R.E.S Imperatriz Leopoldinense, em nome da presidente Catia Drumond e de toda sua diretoria e segmentos, vem a público lamentar profundamente a morte do renomado coreógrafo Fábio de Mello.⁣ Responsável por históricas comissões de frente de nossa agremiação, Fábio revolucionou o quesito nos anos 1990 na Marquês de Sapucaí", disse em nota.

O artista também passou por escolas como Mocidade Independente, Viradouro e Beija-Flor. Discreto na vida pessoal, não costumava participar de eventos sociais. Nos últimos anos, travou uma luta contra depressão.