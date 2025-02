Selton Mello se diverte com Jack Black e Paul Rudd nos bastidores de 'Anaconda'

Rio - No elenco da nova versão de "Anaconda", Selton Mello mostrou um momento de descontração com os atores Jack Black e Paul Rudd nos bastidores do longa, nesta quarta-feira (5), através do Instagram. Nas imagens, os atores improvisam uma música e tocam instrumentos.

"Que tal esse elenco, Brasil? Mas olha só que interessante. Bastidores, levando um som e tals. Jack do nada improvisa uma música pro filme. Destaque para Paul no batuque maroto. Estamos chegando no Natal. Não confundir com Steven Seagal", escreveu Selton na legenda.







Vários famosos reagiram à publicação. "Que vibe", comentou Marcos Mion. "Irado", disse Rafael Portugal. "Selton, você é o cara, entenda", afirmou Pedro Neschling. "Uou", disparou George Sauma. "Genial", opinou Larissa Manoela. "Demais", declarou Thati Lopes.

Selton anunciou que está no elenco da nova versão franquia de terror que estreou em 1997, no mês passado. "Nova fase do game sendo feliz & me divertindo fazendo o que amo de outro jeito, em outra língua, em um outro continente, tudo diferente mas parecido. Novos colegas, novas formas de me expressar, novos caminhos, sigo atrás de coisas que me tirem certezas, expandindo para outros lugares e por dentro, expandindo sobretudo por dentro".

Vale lembrar que o artista também é uma das estrelas do filme "Ainda Estou Aqui", que concorre nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme no Oscar. Na produção, com direção de Walter Salles, ele interpreta Rubens Paiva. Melo também é protagonista do longa "O Auto da Compadecida 2".