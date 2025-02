Deborah Secco renova bronzeado de biquíni; assista

Rio - Deborah Secco, de 45 anos, tirou um momento de descanso e aproveitou para renovar o bronzeado. Através dos stories do Instagram, nesta quinta-feira (6), a atriz mostrou detalhes do momento e recebeu muitos elogios de internautas.



"Recebendo fevereiro com sol, música e descanso", escreveu Deborah na legenda da publicação. No vídeo, a atriz posa com um biquíni, exibindo o corpo definido. Para proteger o rosto dos raios solares, usou viseira.



Internautas lotaram os comentários do post com elogios. "Maravilhosa e muito linda", opinou um fã. "Deusa", disse uma usuária do Instagram. "Perfeição", expressou outra pessoa.

Mas não é só de momentos de lazer que vive a atriz: "Trabalho o dia inteiro, desde às 5h da manhã". Apesar da rotina, não deixou os cuidados com a saúde de lado. "Chego em casa e treino", completou.

Deborah está de volta ao Brasil após uma temporada nos Estados Unidos. A atriz curtiu as férias acompanhada da filha, Maria Flor, de 9 anos. A herdeira é fruto do casamento anterior com Hugo Moura.