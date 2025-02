Shakira desembarca no Rio para shows

Rio - Shakira, de 48 anos, já está em solo brasileiro. A cantora colombiana desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, na manhã desta sexta-feira (7), e foi recepcionada por uma legião de fãs. Simpática, a artista fez questão de posar para fotos com os admiradores e distribuiu autógrafos. Na ocasião, ela usava um look todo preto e óculos escuros.

Shakira está no país para realizar dois shows de sua turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran". Ela se apresenta no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (11), e no Estádio MorumBIS, em São Paulo, na quinta (13).