Preta Gil fala de daptação em casa e preparação para quimioterapia: 'Continuo lutando'

Rio - Preta Gil, de 50 anos, comentou sobre sua adaptação em casa e a preparação para uma nova fase de quimioterapia, após receber alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira (11). No Instagram Stories, a filha de Gilberto Gil falou sobre a recepção que recebeu dos amigos no lar, revelou que tem estranhado algumas coisas e deu detalhes de sua recuperação.

"Ufa. Finalmente deitada na minha cama, não estou nem acreditando. Cheguei em casa, tinha mesinha de bolo, de brigadeiro, que meus amigos fizeram. A gente jantou, comi dois brigadeiros, uma delícia. Estou em casa, me adaptando. Não é fácil essa adaptação. Estou aqui estranhando tudo. Minha cama é alta demais e aí: como eu deito? Como eu fico? Como me posiciono? No hospital estava tudo no esquema, sabe?. Tem dor e não sei como controla dor. No hospital era só tomar um remédio na veia que melhorava a dor. Aqui é mais difícil. Tudo isso requer paciência e a vinda para casa é uma etapa muito importante", disse ela.

Preta explicou que vai passar por uma nova etapa em seu tratamento. "De reabilitação e preparação para o meu corpo ficar bom para a nova jornada de quimioterapia. Então, ainda não acabou. É só uma fase. Um momento importante que eu venci. E agora vem uma outra. Ainda continuo lutando bravamente", declarou.

A cantora relatou que ela e os médicos acharam melhor seguir com a reabilitação em casa. "Estou muito feliz de ter vindo para casa, mesmo ainda com dreno, com a sonda, é importante a gente sair do hospital, viver o dia a dia em casa e ir melhorando aos poucos. Eu e meus médicos achamos que era a hora certa de vir pra casa e continuar o tratamento e a reabilitação aqui. Vim pra casa com enfermeiros, então a luta continua", explicou.

A cantora finalizou agradecendo o carinho que tem recebido nas redes sociais. "Então, é isso, meus amores. Primeira noite em casa e amanhã conto como foi. Obrigada por todo o carinho, por todas as mensagens, por todo amor emanado, isso que chega aqui é muito importante. E amanhã a gente se fala. Durmam com Deus e sonhem com os anjos. Boa noite", concluiu.

Luta contra o câncer

Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, mas anunciou a remissão da doença no final do mesmo ano. Contudo, em agosto de 2024, exames de monitoramento revelaram o retorno do câncer, com dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio. A cirurgia realizada em dezembro foi um procedimento extenso para a retirada dessas novos tumores, começando às 6h do dia 19 e terminando às 3h do dia 20.