Gabriel é eliminado do 'BBB 25' com 48,81% dos votos

Rio - Fim de jogo para Gabriel! O paulista recebeu 48,81% da média dos votos do público e foi eliminado do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta terça-feira (11). Ele levou a pior no paredão contra Aline (8,31%) e Vitória Strada (42,88%).

Ao deixar a casa, Gabriel foi recebido por Tadeu Schmidt no estúdio do reality show e comentou que já esperava sua eliminação. O amigo de Maike disse que demorou a "pegar o jeito do jogo".

"Acabava ficando: 'Será que eu vou me ferrar por causa disso?'. Eram muitas incógnitas na minha cabeça, ficava pensando muita coisa e fazendo muito pouco, só trocando ideia com os meus. Meio que eu sou assim lá fora, não quero externar muito os meus problemas, porque eu acho que meus problemas são os meus, não quero ficar botando dedo na cara dos outros", disse.