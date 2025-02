Alcione passa mal em show e é levada para hospital

Rio - Alcione, de 77 anos, deu um susto nos fãs durante uma apresentação no Pavilhão do Centro de Convenções de Olinda, em Pernambuco, nesta sexta-feira (14). A cantora passou mal devido ao calor e precisou interromper a apresentação.

"Pessoal, vou precisar parar um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor", pediu ela. Uma pessoa da equipe prontamente ajudou a artista. A dona dos hits "Você Me Vira a Cabeça", "Meu Ébano e "A Loba", no entanto, precisou deixar ao palco.

No camarim, Alcione trocou de roupa - optou por um vestido mais leve. Ela, então, retomou a apresentação minutos depois. A cantora entoou mais dois sucessos, mas não conseguiu terminar o show devido a seu estado de saúde.

Procurada, a assessoria de imprensa de Alcione informou ao Meia Hora, nesta manhã, que a cantora foi ao hospital, mas já está bem. "Ela foi ao hospital apenas como medida preventiva. Ela melhorou", frisou.

Em um vídeo publicado no Instagram, nesta manhã, Alcione tranquilizou os fãs. "O que eu tive ontem foi só um ligeiro mal-estar, tiveram que me levar ao hospital, claro, para ver se não era nada demais. Mas hoje eu já estou aqui, inteira, a caminho da luta. Obrigada pelo carinho de vocês".







Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha conferiram o show da artista no evento de pré-carnaval "Enquanto Isso na Sala da Justiça". O deputado federal, inclusive, chegou a comentar sobre o calor que fazia no local. Nos bastidores, a sambista recebeu o carinho de Liniker, outra atração da noite.