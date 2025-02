Fernanda Torres posa com Demi Moore no pré-Bafta

Rio - Fernanda Torres, de 59 anos, e Demi Moore, de 62, participaram do evento pré-Bafta, em Londres, na noite deste sábado (15), e posaram juntinhas para algumas fotos. Concorrendo no Oscar na categoria de "Melhor Atriz", as artistas sorriram e se abraçaram na ocasião. Alguns cliques do momento foram compartilhados pela artista brasileira no Instagram.

Estrelado por Fernanda, o filme "Ainda Estou Aqui" foi indicado ao British Academy Film Awards (Bafta) 2025, considerado o "Oscar britânico", na categoria Melhor Filme em língua não-inglesa. Já a intérprete de Eunice, a artista não concorre em nenhuma categoria. Por outro lado, Demi disputa o prêmio como "melhor atriz", por seu papel em "A Substância".

Vale lembrar que Fernanda venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em filme de Drama, no mês passado. Já Demi levou a melhor como Melhor Atriz em Filme de Comédia/Musical. Nos bastidores, elas se encontraram e trocaram elogios. Tudo foi registrado por Selton Mello.