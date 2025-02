Shakira agradece carinho de fãs após ser internada

Rio - Shakira, de 48 anos, agradeceu o carinho que recebeu dos fãs depois de ser hospitalizada com um quadro abdominal, neste domingo (16), e adiar sua apresentação no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Em uma publicação feita no Instagram Stories, a cantora colombiana expressou seu amor pelos admiradores.

"Obrigada a todos por suas mensagens de carinho. Me dão tanta força! Amo vocês com todo o meu coração", escreveu a artista, que recentemente realizou duas apresentações no Brasil.

Horas antes, Shakira disse que estava triste por não poder subir ao palco. "Espero que amanhã (hoje) eu esteja melhor e que me deem alta o quanto antes para que eu possa fazer esse show para o qual me preparei tanto por causa de vocês. Meu plano é realizar esse show o mais rápido possível. Minha equipe e produção estão trabalhando com uma nova data para vocês. Obrigada pela compreensão".

A atista iniciou sua turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" na América Latina com duas apresentações no Brasil, passando pelo Estádio Nilton Santos, no Rio, na terça-feira (11), e pelo Estádio Morumbis, em São Paulo, na quinta-feira (13). A artista celebrou o retorno ao país e agradeceu o carinho dos brasileiros. "Rio! Não poderia ter uma plateia melhor para começar a turnê! Obrigada por todo o seu amor, carinho e energia em uma noite inesquecível! São Paulo, estão prontos?", declarou após o show na capital fluminense.