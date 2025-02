Vídeo: Retiro dos Artistas faz obra na futura casa de Marcos Oliveira, o Beiçola

Rio - A casa que Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola de "A Grande Família", vai morar no Refiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, está em obra. Em uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (17), a instituição mostrou alguns detalhes da reforma do local e informou que Marieta Severo,a dona Nenê do extinto seriado, tem ajudado financeiramente na construção do lar.

"Com muito carinho, estamos preparando o novo lar do nosso querido Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas! Graças à generosidade de Marieta Severo, essa casinha está ganhando forma e, em breve, estará pronta para recebê-lo com todo o amor que ele merece. Acompanhem esse momento especial!", diz a legenda da publicação.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por RETIRO DOS ARTISTAS (@retirodosartistas.org.br)



Com problemas financeiros, Marcos cogitou morar no Retiro em 2023, mas recuou por não poder levar seus cachorros. Na ocasião, ele recebeu uma doação de R$ 50 mil da influenciadora Deolane Bezerra. Neste mês, ele aceitou se mudar para o local.

O Retiro oferece uma infraestrutura completa aos moradores: teatro, sala, cinema, biblioteca, piscina e mais. Os residentes têm plano de saúde, atendimento médico semanal e técnicos de enfermagem à disposição.