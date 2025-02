'Achei que eu era safadinha, mas você é terrível', diz Aline para Diogo no edredom

Rio - Embaixo do edredom, Aline e Diogo Almeida conversaram e trocaram carinhos no "Quarto Fantástico", do "BBB 25", da TV Globo, na madrugada desta terça-feira (18), após o "Sincerão". A sister chegou a comentar que o ator, que interpretou Orlando em "Amor Perfeito" (23), era "terrível".

Em clima de romance, os dois elogiaram a beleza um do outro durante a dinâmica e falaram sobre admiração. Aline e Diogo também imaginaram o futuro como um casal de idosos. Com isso, o artista simulou que colocava uma dentadura e beijou Aline.

Em seguida, o carioca sussurou algo para baiana, que riu: "Você não se respeita. Achei que eu era safadinha, mas você é terrível", reagiu Aline. "De você tenho que esperar tudo, porque já percebi que você não tem muito filtro não", completou a policial militar.