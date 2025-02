Gianecchini aproveita dia de sol no Rio e exibe boa forma aos 52 anos

Rio - Reynaldo Gianecchini, de 52 anos, foi visto aproveitando a praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (19). Acompanhado de uma mulher, ele desfrutou do dia ensolarado em meio à forte onda de calor que atinge a cidade.



Vestindo uma sunga estampada, o artista chamou atenção ao caminhar pela areia e admirar o mar. Com os cabelos grisalhos e exibindo um físico em forma, Gianecchini fez alongamentos e conversou com sua companhia antes de dar um passeio pela orla.



O local onde o ator foi flagrado é um dos pontos mais icônicos da Cidade Maravilhosa e cenário de diversas novelas da TV Globo, especialmente as assinadas por Manoel Carlos. Gianecchini, inclusive, ganhou grande reconhecimento ao interpretar Edu no clássico "Laços de Família", ambientado na região.