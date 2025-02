Livre e solta, Anitta reflete sobre relacionamentos: 'Difícil ter homão'

Rio - Anitta, de 31 anos, abriu o coração e refletiu a respeito dos relacionamentos e a dificuldade em encontrar homens que busquem autoconhecimento. Solteira desde o término com o jogador de futebol Vinicius Souza no final de 2024, a artista fez um desabafo nas redes sociais, nesta terça-feira (18), e destacou a escassez do que considera um "homão" nos dias de hoje.



Em uma série de stories, Anitta abordou a falta de conteúdo sobre cura emocional voltado para o público masculino. Enquanto mulheres se aprofundam no autoconhecimento, os homens ainda priorizam temas como sucesso financeiro e liderança. "Hoje em dia, mulheres buscam se conhecer, despertar o feminino curado que a sociedade fez nosso feminino doente. Agora, homens? Só reparar no tipo de livro que lê", pontuou.



"Eles só leem livros sobre como ser um líder, como ser um chefe, como conquistar os milhões, construir um império", disse com tom de ironia. "Eu não sei nenhum livro sobre homens que não ensinem a faturar na empresa, fazer seus milhões, ser um líder de sucesso. Está escasso o mercado, e não é de livros o mercado", declarou.



A cantora reforçou que o problema vai além do conteúdo disponível para o público masculino, mas da própria disposição dos homens em se aprofundar na própria evolução pessoal. "O mercado está escasso de homens que querem se conhecer, que têm o masculino curado. O que o pai fez, é por conta do pai, você tem a responsabilidade de curar isso e virar um homão", enfatizou.



"Depois que resolvi trabalhar para ser um mulherão de dentro pra fora - não é sobre o que conquistei, mas sobre o poder feminino que a gente tem por dentro - parei para perceber que não tem homão, não está tendo homão", lamentou.



Ela também criticou o comportamento de parte dos homens ao falarem sobre mulheres. "Homens falam que mulher é isso, mulher é aquilo... Mas está difícil ter homão. Principalmente para uma pessoa que nem eu, que não está nem aí se a pessoa construiu um império, quantos milhões tem na conta, se é um líder de sucesso, porque eu já tenho o meu. O império para mim do homem é aqui dentro [na cabeça], que trabalha para ser o melhor homem".



A artista ainda explicou o que considera um 'homem ideal'. "O que é o melhor homem? Um homem com o feminino curado, porque o homem também tem um lado feminino. O lado masculino e o feminino em equilíbrio, aquele homem que é um machão incrível com um lado feminino incrível", disse, mencionando o personagem de Antonio Banderas no filme Babygirl, com Nicole Kidman, como exemplo. "Quando ele aprende a cafajestagem de um, mas continua sendo um marido incrível, um pai incrível. Na vida real está difícil".



Por fim, Anitta destacou que tem padrões altos para se envolver em um relacionamento. "Eu só deixo alguma coisa rolar se a pessoa me tratar como a rainha do mundo desde o dia um. 'Meu Deus, o que é isso, Senhor, que mulher é essa?', se não eu não saio de casa. Nem deixo vir aqui, só estou aceitando se for: 'tudo o que você quiser vida'".