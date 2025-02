Cachorra de Gracyanne desaparece e Ana Maria Braga faz apelo: 'Ajuda aí'

Rio - Ana Maria Braga mobilizou os telespectadores nesta quinta (20) para ajudarem na busca por Angel, cadela da raça husky siberiano pertencente a Gracyanne Barbosa desde 2013, atualmente confinada no "BBB 25". O animal desapareceu há cerca de duas semanas em uma região de mata na Barra da Tijuca, no Rio.



"Quem sabe você aí do Rio de Janeiro, que mora na área da Barra da Tijuca, viu essa menina linda perdida? Quem sabe alguém achou, porque ela é linda, né? Pelo jeito ela é dócil também. Você vê, perder uma cachorrinha dessa depois de mais de dez anos que está com você. Se você souber de alguma coisa manda para esse e-mail: contato@graoficial.com.br. Ajuda aí", pediu a apresentadora.

Durante o programa, o ex-BBB Gil do Vigor relembrou um episódio curioso envolvendo a situação. Ele contou que Gracyanne teve um pesadelo com seus bichinhos exatamente na noite do desaparecimento de Angel, sem saber do ocorrido. Ao acordar, ela chorou muito. Além de Angel, Gracyanne tem outros dois cachorros e dois gatos.



No reality show, ela entrou acompanhada da irmã, Giovanna Jacobina, que acabou sendo eliminada no primeiro paredão individual da edição.