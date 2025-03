BBB 25: Renata vira líder e escolhe Eva para o VIP

Rio - Renata venceu a 10ª prova do líder do "Big Brother Brasil", da TV Globo, que foi dividida em duas etapas, nesta quinta-feira (20). Com a vitória, a bailarina está imune e escolheu a amiga Eva para integrar seu VIP. Ela indicará seis pessoas para o "Na Mira do Líder, na sexta (21).

A primeira parte da dinâmica aconteceu durante a tarde e envolvia agilidade e estratégia. O grupo formado por Vitória Strada, Vilma, Eva, Renata, Maike e João Pedro venceu o circuito e seguiu para a segunda fase, disputada a noite.

No programa ao vivo, os competidores se posicionaram em totens, identificados por letras e símbolos. Após o início de cada rodada, quem parasse no totem pré-definido, era eliminado.