Anitta, Angélica e Juliette participam de 'ritual'

Rio - Anitta , de 31 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (29), diversos registros de um "ritual" realizado em sua mansão no bairro do Itanhangá, Zona Oeste do Rio, ao lado de amigos como Angélica, de 51, e Juliette, 35, que estava acompanhada do noivo, Kaique Cerveny, 27. A cantora explicou que a reunião celebrou a chegada do novo ano e do outono.

"Para nós o ano novo começa hoje. Primeiro dia de áries. Início do outono, celebramos essa nova estação com um ritual de equinócio, elevando nossa frequência, olhando pra dentro, nos libertando de tudo aquilo que a gente não quer mais e convidando o novo pra fazer parte da jornada de 2025. A vida é feita de ciclos, não da pra querer verão o ano inteiro", iniciou Anitta na legenda da publicação.

Em seguida, relatou os ensinamentos que a natureza oferece. "A natureza nos ensina que as fases de cada estação são importantes pra gerar os frutos. Respeitando essa lei da natureza, a gente se conecta com o real movimento da vida. Obrigada Max Tovar e Michelle LunaDeFuego por conduzirem esse ritual tão especial. Gratidão a todos os amigos que trouxeram sua energia pra trocar com a gente. Feliz ano novo. Aho", finalizou a "Girl From Rio".

Através dos comentários da publicação, a apresentadora e a campeã do 'BBB 21' falaram sobre a experiência. "Foi mágico", opinou Angélica. "Foi lindo", disse Juliette.

Mais famosas e internautas reagiram ao momento. "Ah, que demais! Feliz ano novo para nós, arianas corajosas de alma! Somos potência", expressou a atriz Juliana Paiva. "Eu quero essas fotos", falou Bruna Griphao. "Que lindo. Amei", escreveu um seguidor. "Ai, que delicia. Deu vontade de participar também", comentou outra pessoa.