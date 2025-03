Belo e Gracyanne Barbosa trocam declarações em reencontro

Rio - Belo e Gracyanne Barbosa se reencontraram no palco do "Domingão com Huck" após a eliminação da musa fitness do "BBB 25". Durante o confinamento, a ex-sister comentava com frequência sobre o antigo casamento. Os dois anunciaram a separação em abril de 2024 após 16 anos de união.

"Que coincidência! Esse é o Marcelo. Acabou de sair do Big Brother [referindo-se a Gracyanne]. Ele é cantor", brincou Luciano Huck. "Inclusive, ela está maravilhosa", respondeu o artista. Gracyanne reafirmou o afeto que sente pelo ex-marido. "É impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que em outro lugar, vai permanecer sempre", disse a musa fitness.

"A gente não se encontrou mesmo depois que ela saiu do 'Big Brother'. Estou a reencontrando aqui, de verdade... A gente está se reencontrando hoje aqui no palco. E é lógico que eu tenho um carinho, um amor e um respeito tão grandes por ela. Ela faz parte da minha história, nunca vai deixar de fazer", declarou Belo.

O cantor ainda chamou a ex ao palco durante a performance da música "Reinventar" e essa atitude foi elogiada pelo apresentador. "Vocês deram uma aula de civilidade. Você quer o bem dela, e ela quer o seu bem. E eu estou muito feliz que vocês fizeram esse gesto tão bonito aqui hoje", afirmou Luciano Huck.