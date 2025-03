Shawn Mendes se declara e usa bordão de Fernanda Torres no Lollapalooza

Rio - Shawn Mendes provou mais uma vez que é apaixonado pelo Brasil. Fechando o segundo dia de Lollapalooza, neste sábado (29), o cantor canadense se declarou para os fãs, usou bordão de Fernanda Torres e levou músicos brasileiros para o palco do festival.

O artista, que fez seu retorno aos palcos no Rock in Rio em setembro do ano passado, dois anos depois de se afastar para cuidar da saúde mental, recentemente lançou o álbum "Shawn" e iniciou a turnê intimista "For Friends and Family Only". O amor do fã brasileiro, no entanto, é o mais especial para o cantor.

"Brasil, é verdade que estamos em turnê pelo mundo, mas não importa aonde eu vá, o amor, a paixão e o suporte não chegam perto de como vocês fazem aqui", disse ele no Lollapalooza. Em outro momento, ao fim de "Youth", ele chamou alguns músicos brasileiros para trazer um gostinho de samba para o show.

Em seguida, Shawn homenageou o Brasil mais uma vez com o clássico "Mais Que Nada", de Sérgio Mendes, também tocada por ele no Rock in Rio. Ao fim da música, surpreendeu os fãs ao dizer o bordão de Fernanda Torres: "A vida presta. Muito obrigado. Eu te amo". Já se encaminhando para o fim do show, o cantor se jogou para a plateia para cumprimentar os fãs e presenteou um deles com seu relógio.

Entregando um show similar ao do Rock in Rio, inclusive com boa parte da setlist igual, Shawn Mendes fechou o segundo dia de Lollapalooza. Neste domingo (30), a edição brasileira do festival chega ao fim com as apresentações de Justin Timberlake, Tool, Foster The People, Sepultura e mais.