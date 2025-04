Claudia Ohana exibe as curvas em maiô cavado

Rio - Aos 62 anos, Claudia Ohana colocou o corpão pra jogo em fotos publicadas no Instagram, nesta terça-feira (1º). De maiô cavado, a atriz posou para uma série de fotos em um dia de praia, no Rio de Janeiro, e exibiu as curvas.

"Sol no rosto, pé na areia e alma leve… de volta ao meu lugar e hoje com esse dia lindo em boa companhia! I love (eu amo o) Rio", escreveu a artista na legenda.

Nos comentários, os fãs da artista encheram ela de elogios. "Maravilhosa", disse um internauta. "Uauuu... espetáculo", reagiu outro. "Linda e estilosa", opinou uma terceira pessoa.