BBB 25: Vitória Strada vence prova do líder e escolhe alvos para paredão

Rio - Vitória Strada, de 28 anos, venceu a prova do líder do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (3), e está imune. Dividida em três etapas, a dinâmica envolvia boa memória e agilidade. Com a vitória, a atriz precisou definir seus alvos para o paredão. Os escolhidos foram João Gabriel, João Pedro e Renata.



NA MIRA DO LÍDER! A Líder Vitória Strada escolhe João Gabriel, João Pedro e Renata como alvos. Um deles estará no próximo Paredão! #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/BRabwIdjbr — TV Globo (@tvglobo) April 4, 2025

"Temos quatro pessoas no outro grupo e, dessas quatro pessoas, tem uma que foi a única que eu ainda não tive nenhuma mínima questão, que é o Maike. Então, vou dar para as outras três pessoas. Acho que, a essa altura do jogo, não tem muita novidade sobre os alvos", justificou Vitória.

Strada também escolheu Diego e Daniele Hypolito para integrarem seu VIP. Com isso, João Pedro, João Gabriel, Joselma, Guilherme, Vinícius, Maike e Renata estão na Xepa.

Modo turbo

Segundo e terceiro lugar na rodada final da Prova do Líder, Maike e Delma terão a missão de indicar uma pessoa ao Paredão. Se eles não entrarem em consenso, os dois vão para a berlinda. Nesta sexta-feira (4), acontecerá a prova do anjo, que será autoimune. O paredão será formado durante a noite. Domingo, mais uma pessoa deixa o reality show.