Após anos de brigas, Madonna e Elton John fazem as pazes: 'Muro entre nós caiu'

Rio - Após anos de trocas de farpas públicas, Madonna e Elton John finalmente selaram a paz. A cantora compartilhou uma foto dos dois juntos nos bastidores do programa americano "Saturday Night Live" e revelou que tomou a iniciativa de procurar o cantor para um acerto de contas.



"Finalmente enterramos o machado! Fui ver Elton John se apresentar no SNL neste fim de semana! Uau!" escreveu Madonna em suas redes sociais, nesta segunda-feira (7).



A artista confessou que sempre lhe causou dor saber que um ídolo seu nutria antipatia por ela: "Ao longo das décadas, me doeu saber que alguém que eu admirava tanto compartilhava sua antipatia por mim publicamente como artista. Eu não entendia". Decidida a resolver a questão, Madonna aproveitou a presença de Elton John no SNL para abordá-lo. "Eu precisava ir aos bastidores e confrontá-lo. Quando o conheci, a primeira coisa que ele disse foi 'Perdoe-me' e o muro entre nós caiu. O perdão é uma ferramenta poderosa. Em minutos, estávamos nos abraçando."



A cantora também lembrou o impacto que Elton John teve em sua formação musical: "Lembro-me de quando estava no ensino médio - saí de casa uma noite para ver Elton se apresentar ao vivo em Detroit! Foi uma apresentação inesquecível que me ajudou a entender o poder transformador da música. [...] Sempre me senti um estranho enquanto crescia e vê-lo no palco me ajudou a entender que não havia problema em ser diferente - se destacar - pegar a estrada menos percorrida. Na verdade, era essencial".



Por fim, Madonna revelou uma novidade animadora: "Então ele me disse que tinha escrito uma música para mim e queria colaborar. Foi como se tudo tivesse se completado". A postagem foi encerrada com um trecho da icônica "Your Song": "And you can tell everybody, this is your song".



Elton John responde



Minutos depois, Elton John reagiu à publicação da cantora e não poupou elogios. "Obrigada por vir me ver. E obrigada por me perdoar e perdoar minha boca grande. Não tenho orgulho do que disse. Principalmente quando penso em todo o trabalho inovador que você fez como artista - abrindo caminho para uma geração inteira de artistas femininas terem sucesso e serem fiéis a si mesmas."



O cantor também reconheceu a importância de Madonna na luta contra o HIV/AIDS. "Você também foi uma das primeiras pessoas a se levantar contra o HIV/AIDS nos anos 80, levando amor e compaixão a tantos que precisavam desesperadamente. Sou grata por podermos seguir em frente. Estou cada vez mais angustiada com toda a divisão em nosso mundo no momento."



"Tanto você quanto eu fomos aceitas e acolhidas de todo o coração por comunidades que estão sob ameaça ao redor do mundo. Ao nos unirmos, tenho esperança de que possamos fazer grandes coisas acontecerem para aqueles que realmente precisam de apoio. E nos divertir muito fazendo isso!", concluiu.



Relembrando a treta



Ao longo dos anos, o cantor britânico colecionou críticas afiadas contra a Rainha do Pop, que, por sua vez, nunca retrucou, sempre reafirmando que é fã do astro.



Uma das primeiras alfinetadas públicas de Elton aconteceu em 2007, quando ele acusou Madonna de fazer playback durante a turnê dela na época. Em 2012 ele voltou a criticar, dizendo que ela "dublou bem" sua apresentação no Super Bowl. No mesmo ano, o britânico detonou o álbum MDNA em uma entrevista à TV australiana.



"Ela é um pesadelo. Desculpe, sua carreira acabou. Sua turnê tem sido um desastre. Se Madonna tivesse bom senso, ela teria feito uma música como Ray of Light e depois ficado longe das coisas dançantes, se tornando apenas uma grande cantora pop e fazendo grandes discos pop, o que ela faz de forma brilhante", disparou Elton John.



A tensão entre os dois também ficou evidente na premiação do Globo de Ouro de 2012. Ambos estavam indicados na categoria de "Melhor Canção Original": Madonna por "Masterpiece", do filme “W.E. – O Casamento do Século", e Elton John por "Hello Hello", da animação “Gnomeu e Julieta".



Antes mesmo da premiação, Elton previu que Madonna não teria chance de vencer, mas foi ela quem levou o troféu para casa. Na mesma noite, o marido de Elton, David Furnish, foi ao X (antigo Twitter) reclamar da vitória de Madonna, chamando a vitória de "uma piada".



Entretanto, dias depois, o casal percebeu o exagero da reação e decidiu se desculpar com Madonna. Para selar a paz, os três se encontraram para um jantar em Paris, onde Elton afirmou que não queria mais negatividade em sua vida. O tempo passou e, em 2023, Elton John surpreendeu ao fazer uma publicação em seu Instagram agradecendo Madonna por prestar uma homenagem às vítimas da AIDS.