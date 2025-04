Simone Mendes revela coleção de potes e panos de prato: 'Da chiqueza à simplicidade'

Rio - Nesta segunda-feira, 7, a cantora Simone Mendes, de 40 anos, decidiu compartilhar a sua coleção de potes e panos de prato com os seus seguidores. Na ocasião, a sertaneja flagrou o marido, o empresário Kaká Diniz, fazendo uma limpa em sua coleção e jogou fora os itens mais antigos.



“A boa noticia é que o Kaká joga fora os que estão bem velhinhos e eu vou ganhando de novo no show”, disse na gravação compartilhada por ela nos stories de seu perfil no Instagram.

Kaká, por sua vez, disse: “Vocês que gostam de mandar pano de prato, mande uma tupperware pra cá também. Essas ai tem uns 15 anos e vieram de Fortaleza”, destacou. “Não, aqui tem umas coisinhas que eu ganhei essa semana já, macho”, rebateu a sertaneja.



E ainda mostrou o local onde Kaká guarda os controles da sala de cinema: “Aqui é a casa da família brasileira real. A gente tem um pouco de tudo, da chiqueza a simplicidade”, divertiu-se.