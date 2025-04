Leo Dias tem alta após ser internado em UTI

Rio - O jornalista Leo Dias, de 49 anos, que estava internado com pneumonia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital São Luiz, em São Paulo, usou o Instagram, nesta terça-feira (8), para agradecer à sua médica, Ludhmila Hajjare. No relato, ele também contou que recebeu alta hospitalar.



"Esta é Ludhmila Hajjare. Ela cuidou de mim nessa última semana em que estive internado no Hospital São Luiz, em São Paulo. Dizem que ela é conhecida como médica das celebridades. Blasfêmia! Isso é tão raso para descrevê-la ou defini-la, que chega a ser até uma ofensa", iniciou o jornalista.



Logo após, Leo falou do trabalho da médica com indígenas, citando que recebeu alta do hospital. "Dra. Ludhmila tem aquilo de mais precioso em um verdadeiro médico: o espírito humanitário. Seu propósito é, de fato, salvar vidas e levar a medicina a quem não a tem. Principalmente num país como o nosso. Um dia antes de me dar alta, Ludhmila estava em uma aldeia indígena no meio do Tocantins levando sua verdadeira missão. Brasileiros que nunca tinham tido contato com um médico na vida foram atendidos pela doutora. Antes da minha alta médica, ela me mostrava as imagens do encontro e do tratamento ao povo indígena como se fosse uma médica recém formada, pronta para desbravar o mundo com seu conhecimento".



Leo seguiu elogiando a profissional. "Eu sou um privilegiado, não apenas por ter acesso à uma medicina de qualidade, mas, principalmente, por ter tido, assim como meu irmão indígena, contato com o dom dado por Deus a Ludhmila".



Por fim, o jornalista destacou os aprendizados adquiridos num momento tão difícil. "Dra. Ludhmila, vou levar essa experiência, por mais difícil e desafiadora que tenha sido, para o resto da minha vida. Agora o foco é zelar pela minha saúde. Eu nunca mais serei o mesmo, graças à senhora. Que Deus lhe dê mais sabedoria".



Na mesma rede social, o programa "Fofocalizando", do SBT, em que Leo é um dos apresentadores, deu detalhes sobre a alta hospitalar. "O comunicador já está a caminho de sua residência, no estado de Pernambuco. Segundo o hospital, Leo Dias continuará sendo acompanhado ambulatorialmente".

Na manhã desta quarta-feira (9), o jornalista compartilhou nos stories do Instagram registros em que destacou a "valorização da vida" depois de ser hospitalizado. "Oi, bom dia. São quase 5h da manhã, eu fui dormir 20h ontem, estou levantando agora e me deparo com esse amanhecer que me faz entender muita coisa. E eu queria dividir com vocês. Depois de alguns dias internado, ver isso e acordar vendo isso, é ter certeza absoluta do valor da vida e do dom de Deus". Em seguida, mostrou a vista paradisíaca da janela.

Internação



Depois de passar 12 dias de férias no continente asiático, Leo Dias precisou se afastar de seus compromissos após ser diagnosticado com pneumonia. Ele foi internado no Hospital São Luiz, da Rede D'Or, em São Paulo, na última quinta-feira (3). O boletim médico, no entanto, só foi divulgado nesta segunda-feira (7), e deu detalhes sobre o estado de saúde do apresentador.

"Desde a admissão, o paciente vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação. Neste momento, encontra-se sob acompanhamento clínico e antibioticoterapia. A equipe médica trabalha com a perspectiva de alta hospitalar nas próximas 48 horas, a depender da manutenção da evolução clínica satisfatória".