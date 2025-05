Paolla Oliveira ganha elogios por cena quente em 'Vale Tudo': 'Deusa'

Rio - Heleninha (Paolla Oliveira) e Ivan (Renato Góes) tiveram a primeira noite de amor no capítulo da noite desta segunda-feira (26), em "Vale Tudo", da TV Globo, e movimentaram a web. O corpo escultural de Paolla e a química entre os personagens ganharam destaque.

Na sequência, a filha de Odete Roitmann (Debora Bloch) encontrou o executivo na TCA, depois dos dois se beijarem em um passeio na praia, e convidou ele para um jantar em sua casa. "Muita gente", respondeu ele. "Pode ser em outro lugar", sugeriu a artista plástica.Ao som de "Certas Coisas", os personagens foram para cama, com direito a Heleninha sensualizando para Ivan.

De lingerie, Paolla chamou a atenção dos internautas por sua boa forma. "Estou presa aqui, Meu Deus, que corpo é esse?", disparou um usuário do X, antigo Twitter. "Paolla Oliveira tem a plena consciência de que é uma grande gostosa, né", opinou outro.

"A Paolla Oliveira é um absurdo mesmo, porque em uma cena com Renato Góes, meu crush seminu, eu fiquei hipnotizado foi com ela, que corpo é esse Brasil?", "Que mulher gostosa, não é normal", "Paolla perfeita. Dois gostosos" e "Paolla Oliveira é mulher mais linda do mundo" foram outros comentários.

A química entre Ivan e Heleninha também foi avaliada. "Definitivamente eles têm mais química", apontou um internauta. "Por mim eles ficavam juntos a novela inteira. ele tem mais química com a Heleninha, do que com a Raquel", disparou outro. "Dois gostosos", destacou mais uma pessoa.