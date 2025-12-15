Famosos comemoram classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais, neste domingo (14), para celebrar a classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil depois do Gigante da Colina vencer o Fluminense em uma partida emocionante - decidida nos pênaltis-, no Maracanã.

Fabio Porchat vibrou com a vitória e não perdeu a oportunidade de fazer piada com a situação. "Como pode esse time do Vasco chegar na final da Copa do Brasil? E agora? Eu acredito que dá pra ganhar! Dá para ganhar. Você quer acabar comigo Diniz? Não dá mais pra perder. Mas ainda vou esperar sair no diário oficial, pra ter certeza que o VAR não anulou", brincou ele. "Como eu durmo agora?", completou.



Murilo Rosa compartilhou um vídeo comemorando a vitória do Vasco e usou o hino do time como trilha sonora. Vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz marcou presença no estádio e celebrou: "Todos os jogos do Vasco que eu fui eu vi o Vascão vencer!".

O ex-BBB Lucas Buda também acompanhou a partida de pertinho e se emocionou com o resultado. "Estamos na final. Isso aqui é Vasco. Respeita!", disse.