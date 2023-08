Jojo Todynho revela detalhes sobre dieta pós bariátrica: "Restrita"

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, neste sábado (12), para esclarecer as dúvidas dos seguidores sobre a dieta no pós cirurgia bariátrica. A contou que sua dieta deve permanecer completamente liquida pelos próximos dez dias.

"A dieta líquida dura dez dias. Eu estou na restrita, depois vou para a líquida, depois a pastosa, depois começo a comer. Lá para o final de setembro, eu já estou comendo. Um mês dessa brincadeirinha aí", revelou Jojo.

, A cantora, que passou pelo procedimento na terça-feira (8) revelou que a técnica usada foi a sleeve, na qual é feita a retirada de uma parte do estômago, restringindo seu volume. "Tá tudo certo! Sem vitória não há luta e sem luta não há vitória. Graças a Deus fico feliz, porque sou uma mulher muito determinada, persistente e focada, não tem problema, minha hora vai chegar e quando chegar vou estar rindo de alegria", disse.

Em março deste ano, a cantora contou que havia desistido do procedimento e afirmou ter perdido cerca de 24 kg, em pouco mais de dois meses, após ter adotado um estilo de vida mais saudável. "Estou no projeto saúde desde o começo de janeiro. Estava com 159 e devo estar com 135 kg. Mudei a alimentação, treino e estou feliz com o resultado", disse ao programa 'Mais Você', na ocasião.

"Hoje eu tenho 26 anos, gente. E eu quero muito ser mãe. Então, eu não posso ser inconsequente de colocar minha vida, a vida de uma criança e de todas as pessoas que me cercam em risco. Há uma preocupação muito grande", revelou a funkeira, em live no Instagram.