Faro nega que tenha envolvimento

Após ser citado, Rodrigo Faro usou as redes sociais para comentar o ocorrido. No Instagram, o apresentador disse que foi pego de surpresa com as notícias sobre o escritório que fez todo o processo para a retirada dos passaportes dele e da família e não está envolvido em nenhum esquema de corrupção.

A nota oficial diz ainda que Rodrigo conheceu a agência através de um amigo, em 2021, e, através dos advogados, no Brasil, o apresentador teria enviado todos os documentos que comprovavam laços que permitiam sua dupla cidadania, o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos.

Para finalizar, a nota divulgada afirma que o apresentador e sua família já acionaram seus advogados no Brasil "para que todo esse mal entendido seja resolvido e para que os verdadeiros responsáveis por esse suposto esquema de corrupção sejam devidamente punidos".