Salários de Benzema e Kanté superam soma das folhas de sete equipes da Premier League

Benzema e Kanté serão jogadores no Al Ittihad, da Arábia Saudita, na próxima temporada, em negociações que trouxeram salários astronômicos para os dois. Quando se compara esses números em um âmbito maior, elas assustam. Um levantamento feito pelo "Daily Express" afirmou que os valores que os dois franceses receberão no clube árabe é maior que a soma dos vencimentos de sete equipes da Premier League.

Tais clubes são Burnley, Brentford, Brighton, Bournemouth, Fulham, Wolves e Luton Town. As folhas dessas equipes somadas dão um total de cerca de R$ 1,3 bilhão, enquanto o salário de Benzema (cerca de R$ 928 milhões) e o de Kanté (R$ 464,4 milhões), juntos, dão cerca de R$ 1,4 bilhão. A diferença no total seria por volta de R$ 27 milhões.

Benzema foi anunciado pelo Al Ittihad na última quinta-feira, com grande festa no estádio do clube, em Jeddah. Já a contratação de Kanté ainda não foi oficializada, entretanto, é dada como certa pela imprensa europeia. Os dois se juntarão aos brasileiros Marcelo Grohe, Romarinho, Igor Coronado e Bruno Henrique na equipe árabe.