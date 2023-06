Vitória sobre o Fluminense emperra negociação de River Plate e Flamengo por De La Cruz

Após vencer o Fluminense por 2 a 0 na última quarta-feira (07), o River Plate reacendeu a esperança de se classificar para as oitavas de finais da Taça Libertadores. Esse acontecimento, entretanto, pode afetar a negociação de De La Cruz com o Flamengo. Segundo a rádio argentina "TyC Sports", o clube argentino afirmou que não venderá o meia uruguaio caso se classifique para a próxima fase da competição continental.

O River Plate entende que não é viável reforçar um rival direto pelo título da Taça Libertadores. Além disso, segundo o jornal "Olé", De La Cruz está feliz nos "Millionarios", e não veria problema em permanecer na equipe pela continuidade do campeonato.

O Flamengo já teria um acerto com o meia para a próxima janela. O clube teria acertado uma compra de 50% dos direitos do jogador, que pertence ao Liverpool, do Uruguai, e chegou a um acordo com salarial por De La Cruz.

O Rubro-Negro estaria disposto a acertar a transferência do uruguaio por algo em torno de 13 milhões de dólares ( cerca de R$ 65 milhões). O valor é bem abaixo da multa rescisória do atleta, que está avaliada em 22 milhões de euros (algo em torno de R$ 120 milhões). O contrato do uruguaio com o clube argentino vai até 2025.