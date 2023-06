Treinador da Inter de Milão admite favoritismo do Manchester City na final da Liga dos Campeões

Um dia antes da grande final da Liga dos Campeões, o treinador da Inter de Milão, Simone Inzaghi, admitiu que o favoritismo está com o Manchester City. O italiano afirmou que a equipe treinada por Pep Guardiola é a 'melhor do mundo', mas que entrará com muita raça e concentração para a decisão.

"É normal o Manchester City ser favorito, é o melhor time do mundo e já o demonstrou. Também fizemos uma campanha fantástica. Queremos fazer história. Depois de 13 anos estamos na final e queremos aproveitar a oportunidade. Vamos precisar de muito coração e muita mente", afirmou Inzaghi, em entrevista coletiva.

Lautaro Martínez é o artilheiro da Inter de Milão na temporada, com 28 gols Alberto Pizzoli / AFP Quem também falou na coletiva foi o atacante argentino Lautaro Martínez, campeão com a seleção do país na Copa do Mundo do ano passado, no Catar. O jogador de 25 anos afirmou que a sensação que chega para a final da Liga dos Campeões é parecida com o que sentiu na decisão do Mundial, em dezembro."A sensação é semelhante à da final da Copa do Mundo. O mérito vai para o trabalho de todo o ano. O trabalho em equipe é o mais importante para atingir as metas. Agora falta a última etapa, precisamos estar prontos para esta importante fase", afirmou Lautaro.

A grande decisão da Liga dos Campeões acontece no próximo sábado (10), às 16h no horário de Brasília, no Estádio Olímpico Atatürk, em Instabul.