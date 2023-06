Bayern anuncia meio-campista como a primeira contratação da temporada

O Bayern de Munique anunciou, na manhã desta sexta-feira, a primeira contratação da janela de transferências. Trata-se do meio-campista Konrad Laimer, de 26 anos, que estava no RB Leipzig, da Alemanha. Tendo deixado os Touros ao fim da temporada, Laimer chega de graça ao Bayern em vínculo que deve durar até 2027.



O jogador, que defende a seleção da Áustria nacionalmente, foi formado no Red Bull Salzburg. Com passagem pelo Liefering no início da carreira, chegou ao Leipzig em 2017 e fez parte do processo de crescimento do clube de apenas 14 anos de história. Pela equipe da Saxônia, conquistou a Copa da Alemanha nas últimas duas temporadas. Marcou 15 gols e 19 assistências em 190 jogos no período.

"Este momento é um sonho realizado para mim. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo na minha visão e eu prometo aos torcedores que vou fazer o melhor possível por eles e pelo time sempre", afirmou o austríaco em sua apresentação nas redes sociais bávaras.

Mesmo com a emocionante conquista do Campeonato Alemão, o Bayern pretende fazer algumas movimentações. As duas primeiras foram realizadas na parte executiva, com os diretores Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic sendo demitidos de suas funções. No plantel, o primeiro a deixar a Baviera deve ser Daley Blind, que não renovará seu vínculo e deve se mudar para a Catalunha, defendendo as cores do Girona. Outros nomes, como Sadio Mané, Serge Gnabry e Leroy Sané estão listados como possíveis vendas no mercado de verão.