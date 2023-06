Goleiro do PSG, que apresentava melhora, volta ao coma, informa hospital

O Hospital Universitário Vírgen del Roco, em Sevilha, informou que o goleiro Sergio Rico, do PSG, precisou ser sedado novamente e voltou a entrar em coma. Seu estado permanece grave.

A notícia chega dois dias do goleiro apresentar melhoras no seu quadro. Ele estava em saída progressiva da sedação, mas ainda continuava sob muitos cuidados. Após a realização de novos exames, a equipe médica decidiu por deixá-lo novamente sedado.

"Sergio Rico está sedado novamente e permanece em estado grave, internado na Unidade de Cuidados Intensivos. Os especialistas de medicina intensiva continuam monitorando e à espera de uma evolução", informa o comunicado do hospital.

O goleiro está internado há duas semanas, após se envolver em um acidente com um cavalo, na Espanha. Sergio Rico teria sido atingido entre a cabeça e o pescoço pelo animal. No PSG desde a temporada 2019/20, quando chegou vindo do Sevilla após ser emprestado ao Fulham, ele não disputou nenhuma partida pelo clube francês em 2022/23.