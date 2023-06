Djokovic vai à final de Roland Garros e pode reassumir topo do ranking mundial

Novak Djokovic está na final de Roland Garros pela terceira vez na história. O sérvio contrariou o favoritismo do atual número um do mundo e venceu o espanhol Carlos Alcaraz por 3 a 1, com parciais de 6/3, 5/7, 6/1 e 6/1. Com a vitória, ele pode reassumir a liderança do ranking mundial em caso de título.

Após dois sets intensos, o duelo estava empatado e ultrapassava a marca de 2h10. Carlos Alcaraz sofreu com cãibras a partir do terceiro set e sucumbiu. O tenista espanhol reclamou de dores diversas vezes e a partida prosseguiu com uma série de interrupções. Djokovic venceu o terceiro e quarto set para avançar.

Além de recuperar a liderança do ranking mundial, Djokovic ainda se tornaria o maior campeão de Grand Slam entre os homens na história, com 23 títulos. Para isso, terá que superar o vencedor do duelo entre Casper Ruud ou Alexander Zverev. A decisão de Roland Garros será no domingo (11).