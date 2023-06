Na urgência por lateral-esquerdo, Real Madrid anuncia jovem do Rayo Vallecano

O Real Madrid anunciou, na manhã desta terça-feira, a contratação de um dos destaques da La Liga. Trata-se do lateral-esquerdo Fran García, de 23 anos, que chega do Rayo Vallecano após grande campeonato com a equipe de Andoni Iraola.



Fran García pertencia ao próprio Real Madrid e foi emprestado em 2020 ao Rayo. O jogador foi comprado em definitivo por dois milhões de euros no ano seguinte, mas havia uma cláusula que afirmava que, caso os merengues quisessem o atleta de volta, pagariam apenas cinco milhões. O adendo contratual foi engatilhado e o novo vínculo se estenderá até 2027.

A negociação foi diferente do que se imaginava para a janela merengue. Com as saídas de Benzema - que se mudou para a Arábia Saudita -, Asensio, Mariano Díaz e Hazard, listas internas miram jogadores que reforçariam o setor ofensivo, como Harry Kane, Kai Havertz e Roberto Firmino. Joselu, do rebaixado Espanyol, está próximo de acertar um empréstimo com a equipe de Carlo Ancelotti.



O técnico italiano, porém, tem um alívio nesta contratação. Em algumas oportunidades no decorrer da temporada, precisou usar o habilidoso meia Eduardo Camavinga na lateral devido à falta de peças que pudessem atuar no setor. A saída de Marcelo e a lesão de Mendy levaram ao improviso do francês e de Nacho Fernández por diversas ocasiões.

Com a camisa do Rayo, Fran García anotou cinco gols e deu oito assistências em 122 jogos. Quase 50% destas participações aconteceram na última edição da La Liga. Curiosamente, os três grandes espanhóis sofreram com o lateral: Atlético de Madrid e Barcelona sofreram um gol cada, enquanto o Real viu o defensor dar uma assistência na vitória por 3 a 2 em Vallecas.