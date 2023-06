PSG desiste de Gündogan e mira outra estrela do Manchester City

Planejando uma reformulação no elenco para a próxima temporada, o Paris Saint-Germain avalia as opções no mercado. Após encaminhar a contratação de Marco Asensio, do Real Madrid, o clube francês muda o foco para o meia Bernardo Silva, do Manchester City, de acordo com o jornal espanhol "Sport".

Com a saída de Messi e as prováveis saídas de Verratti e Neymar, o PSG tenta reforçar o meio-campo e o ataque para a próxima temporada. Com poucas chances de acertar com Gündogan, o clube francês mira o craque português, companheiro do alemão no Manchester City.

Segundo o jornal espanhol, Bernardo Silva indica que deseja mudar de ares e buscar novos desafios após a temporada 2022/23 pelo Manchester City. O jogador só irá pensar no futuro após a decisão da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, neste sábado (10), na Turquia.

Bernardo Silva, de 28 anos, é bem avaliado pelo diretor Luís Campos. Ambos trabalharam juntos no Monaco e possuem uma boa relação. O atacante Kylian Mbappé, que foi companheiro do meia no Principado, é outro trunfo para avançar nas negociações.

Na temporada 2022/23, Bernardo Silva soma sete gols e oito assistências em 54 partidas. Ele foi campeão do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra com o Manchester City. O meia soma 305 jogos, 55 gols e 59 assistências com a camisa dos Citizens desde 2017.