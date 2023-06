Brasil sobe uma posição no ranking da Fifa antes da Copa do Mundo feminina

Rio - A seleção brasileira feminina ganhou uma posição no ranking da Fifa na última atualização antes da Copa do Mundo, que será realizada na Austrália e Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto. Com os resultados recentes, o Brasil chegou aos 1995,30 pontos e subiu para a oitava colocação, ultrapassando a Holanda. Nos últimos meses, as brasileiras conquistaram mais pontos entre as dez melhores.

Entre as cinco melhores seleções do ranking, não houve mudanças. Atual campeã mundial Estados Unidos segue na liderança, seguidas por Alemanha, Suécia, Inglaterra e França. A Espanha subiu para o sexto lugar e alcançou a sua melhor posição desde a criação do ranking. A próxima atualização acontecerá somente no dia 25 de agosto, cinco dias após a final da Copa do Mundo.

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo com Panamá, França e Jamaica. A estreia será no dia 24 de julho, contra Panamá. No dia 29, encara a França, no considerado desafio mais difícil do grupo. A seleção brasileira encerra a fase de grupos diante da Jamaica, no dia 2 de agosto.

Confira o ranking da Fifa:

1 - Estados Unidos - 2090,03 pontos

2 - Alemanha - 2061,56 pontos

3 - Suécia - 2049,71 pontos

4 - Inglaterra - 2040,76 pontos

5 - França - 2026,65 pontos

6 - Espanha - 2002,28 pontos

7 - Canadá - 1996,34 pontos

8 - BRASIL - 1995,30 pontos

9 - Holanda - 1980,47 pontos

10 - Austrália - 1919,69 pontos