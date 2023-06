Neymar revela que já sabia destino de Messi: 'Vai mudar a MLS'

Rio - Neymar não esconde a admiração por Messi. Ex-companheiro do craque argentino no Barcelona e Paris Saint-Germain, o astro brasileiro revelou que já sabia do acerto com o Inter Miami. Em entrevista ao canal da NBA Brasil, no YouTube, o camisa 10 do clube parisiense afirmou que acredita no sucesso do hermano na liga de futebol dos Estados Unidos.

"Eu já sabia (risos). Messi é um dos meus melhores amigos e um presente que a bola me deu. Tive a oportunidade de conhecê-lo, jogar com ele e depois virar amigo. Nós conversamos e eu disse que ele ia ser muito feliz pela cidade, pela vida e pela oportunidade que tem de viver e jogar aqui em Miami. Tenho certeza que ele vai mudar toda a MLS", disse.

Após duas temporadas, Messi decidiu encerrar a trajetória no Paris Saint-Germain. A passagem do craque argentino pelo clube francês não teve o mesmo brilho da época de Barcelona. O jogador, que foi alvo de críticas dos parisienses, era desejado pelo Barcelona e Al Hilal, da Arábia Saudita, mas optou por seguir a carreira no Inter Miami, dos Estados Unidos.

O contrato de Messi com o Inter Miami terá duração de duas temporadas. O craque argentino, de 35 anos, deve receber um salário anual de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões). O valor é bem inferior aos 400 milhões de euros (R$ 2 bilhões) oferecidos pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Mas foi a decisão de deixar a Europa que surpreendeu o mundo do futebol.

Com contrato até junho de 2025 com o Paris Saint-Germain, Neymar tem o futuro incerto. O brasileiro, que tem sofrido com lesões, também foi alvo de protestos dos parisienses ao longo da temporada, assim como Messi. O craque tem o nome especulado no Manchester United e Chelsea, da Inglaterra, mas o futuro permanece uma incógnita.