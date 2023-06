Mercedes evita criar expectativas sobre competição contra RBR no Canadá

Após concluir as últimas atualizações do pacote de aerodinâmica, a Mercedes voltou a acelerar mais e obteve um pódio duplo na etapa de Barcelona, na Catalunha. Lewis Hamilton e George Russell passaram da linha de chegada em segundo e terceiro, respectivamente, com ampla vantagem para os carros da Ferrari e Aston Martin.

Apesar da evolução, a equipe alemã evita criar expectativas sobre competir com a Red Bull Racing. Embora tenha apresentado uma melhora em Monaco e Barcelona, o W14 ainda está longe de alcançar o RB19, da equipe austríaca. Líder do mundial de pilotos, Max Verstappen cruzou a linha de chegada com ampla frente para os pilotos da Mercedes.

Outro motivo para evitar criar expectativas são as características diferentes entre os circuitos. A pista de Barcelona oferece mais velocidade e um misto de curvas mais lentas às mais rápidas, o que privilegia bons acertos. Já a pista de Gilles Villeneuve, em Montreal, possui uma combinação de curvas travadas com retas velozes, o que exigirá um ajuste com baixa carga aerodinâmica, privilegiando a velocidade nas curvas.

"Não esperamos bater de frente com a RBR. Estamos cientes de que o Canadá será um desafio maior do que o domingo que tivemos em Barcelona. Esperamos ficar mais alinhados com o que tivemos nas primeiras corridas do ano, nas quais estávamos no bolo com Ferrari, Aston Martin e, agora, Alpine", disse Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista.

"O pacote aerodinâmico trabalha muito bem em circuitos como Barcelona, de alta velocidade. Nos saímos bem em pistas rápidas e com pressão maior sob a dianteira do carro. Saímos com um bom equilíbrio e ritmo de corrida. Agora, Montreal é um circuito muito diferente. Há mais curvas lentas e retas de aceleração total, o que nos faz esperar por mais desafios", completou.

Na última década, a Mercedes conquistou quatro vitórias no Canadá, sendo todas com Lewis Hamilton. No ano passado, a etapa voltou a integrar o calendário da Fórmula 1 após dois anos de inatividade por causa da pandemia da Covid-19. Atual bicampeão mundial, Max Verstappen foi o vencedor da última corrida no circuito e retorna com o favoritismo para a prova do próximo dia 18.