Liga dos Campeões: City e Inter decidem título em duelo entre favorito e azarão

Chegou a hora de conhecer o novo dono da Europa. Manchester City e Inter de Milão decidem o título da Liga dos Campeões, neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. Para os Citizens, vale uma conquista inédita. Já para a Nerazzurri, significa o tetracampeonato.

O Manchester City carrega o favoritismo para o duelo. Com grande aporte financeiro do mundo árabe, os Citizens possuem um supertime com nomes como Kevin De Bruyne e Erling Haaland, comandados por Pep Guardiola. Em 2022/23, conquistaram o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra.

Campeão em 2009 e 2011 com o Barcelona, Pep Guardiola tenta levar o Manchester City ao título inédito e voltar ao topo do futebol europeu como treinador. Em 2021, bateram na trave diante do Chelsea. Em 2022/23, os Citizens ainda podem conquistar uma inédita tríplice coroa.

Já a Inter de Milão não possui um elenco recheado de estrelas como o Manchester City, mas aposta na força do coletivo comandado por Simone Inzaghi. Um gigante consolidado com três títulos europeus, a Nerazzurri sonha com o tetracampeonato e volta a disputar uma final após 13 anos.

A Inter de Milão é acostumada a entrar em decisões sem favoritismo. Na primeira, a Nerazzurri superou o Real Madrid pentacampeão, de craques como Di Stéfano e Puskas. Já na segunda, bateu o bicampeão Benfica, de Eusébio. Em 2010, superou o Bayern de Munique, após superar o Barcelona de Guardiola na semifinal.