Ex-atacante do Botafogo é diagnosticado com câncer aos 37 anos

Rio - O atacante Léo Gamalho, de 37 anos, que defende o Vitória, foi diagnosticado com câncer de pele. O clube baiano divulgou o ocorrido na última sexta-feira, em comunicado à imprensa. O veterano passou por equipes grandes do futebol brasileiro como Botafogo, Grêmio e Internacional.

"O Esporte Clube Vitória vem a público informar que o atleta Léo Gamalho foi diagnosticado com um câncer de pele. Há cerca de 30 dias o camisa 9 realizou o primeiro procedimento, onde foi constatado o melanoma maligno. Hoje (09), o atleta passou por outro procedimento onde foram retiradas as margens do melanoma, visando diminuir a propagação da enfermidade. O procedimento foi considerado um sucesso pelos médicos responsáveis. O atleta ficará de repouso e se apresentará ao clube na segunda-feira (12). Seguiremos ao lado do atleta em busca de uma boa recuperação, auxiliando-o durante todo processo. Estamos com você, Léo!", diz o comunicado do Vitória.



Léo Gamalho é o segundo maior artilheiro da história da Série B com 72 gols. Além disso, ele foi o maior goleador da Copa do Brasil em três oportunidades. Seu ano de maior destaque foi no Santa Cruz, em 2014, quando marcou 32 gols.