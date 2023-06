Sem Messi, Barcelona tem destaque do City e atacante do Athletico-PR como possíveis contratações

Rio - Sem Lionel Messi que acertou sua ida para o Inter, de Miami, o Barcelona irá buscar outras contratações para a temporada. De acordo com informações do portal "UOL", o treinador Xavi Hernández tem uma lista de reforços para o clube espanhol que conta com um astro do Manchester City e o atacante do Athletico-PR, Vitor Roque.

Uma das prioridades do Barça seria a chegada de um volante para substituir Sergio Busquets, que encerrou seu ciclo no clube espanhol. Uma das alternativas seria Florentino Luís, de 23 anos, que se destacou no Benfica na última temporada.

Para a posição de meia a preferência é lkay Gundogan. O jogador, de 32 anos, é peça importante no Manchester City, mas tem sua permanência garantida. Além do Barcelona, o PSG também deseja a contratação do alemão. O contrato do jogador se encerrar no fim da atual temporada.

Outro nome desejado pelo Barcelona é Vitor Roque. O atacante, de 19 anos, é um dos destaques do futebol brasileiro, vestindo a camisa do Athletico-PR. O clube espanhol acompanha o jogador e pode fazer um investimento para contratá-lo.